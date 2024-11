E adesso tutti a Pianopoli. Per decretare la vincitrice dei playoff promozione bisognerà attendere domenica sera. Quando nell’impianto lametino la Conad Lamezia sfiderà Aversa nell’ultima e decisiva gara che mette sul piatto il salto in A2. Una partita che potrebbe riscrivere la storia dalla pallavolo lametina, scivolata nelle serie inferiori dopo i fasti degli anni 2000.

Aspettando la “bella” parla coach Nacci

«Servirà non ripetere gli stessi errori che abbiamo commesso ad Aversa in gara 2. Dobbiamo ancora una volta, per l’ennesima volta in questi play-off, azzerare tutto e ripartire. Dobbiamo tornare quelli di domenica scorsa, più aggressivi e concentrati, meno fallosi, convinti dei nostri mezzi ma non superbi. Quando abbiamo un po’ di paura giochiamo meglio, con più tensione e più concentrazione. Non voglio più vedere cadere quei palloni in mezzo al campo, non voglio vedere i ragazzi sprecare tante occasioni nei momenti decisivi. Nessuno ci regalerà nulla, lo sappiamo, ma adesso non avremo altri appelli né possibilità. Confidiamo nel nostro pubblico, che anche ad Aversa è stato numeroso e si è fatto sentire. Dovremo far valere il fattore campo e prenderci finalmente ciò per cui stiamo lottando da inizio stagione».