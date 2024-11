Dalla delusione azzurra nel calcio all’orgoglio made in Italy nel volley. La Nazionale di pallavolo di casa nostra continua a rubare la scena ai più quotati campioni del pallone e dopo l’oro sfiorato alle Olimpiadi di Rio rischia seriamente di arrivare fino in fondo ai mondiali in corso di svolgimento tra Italia e Blugaria. Cinque partite, cinque vittorie per Zaitsev e compagni e milioni di italiani incollati al televisore a soffrire e gioire insieme agli azzurri guidati da Chicco Blengini e Antonio Valentini. E già perché dietro i successi dell’Italvolley continua ad esserci una bella fetta di Calabria: passato e presente della Tonno Callipo. Il commissario tecnico è l’uomo che ha guidato i giallorossi per tre stagioni in A1. Il suo vice è l’attuale head coach di Vibo. Nato, cresciuto a Vibo Valentia. Con il successo sulla Slovenia sono volati alla seconda fase del torneo iridato a punteggio pieno. Ora dovranno vedersela contro Olanda, Russia e Finlandia.

Gli avversari di Blengini e Valentini

Olanda: rivelazione del torneo dopo aver sconfitto Brasile e Francia

Francia: campioni d’Europa in carica che però hanno perso contro USA e Serbia;

Finlandia: sono riusciti ad avere la meglio solo su Cuba e Porto Rico.

La strada per la finale

L’Italia punta a vincere il girone per qualificarsi alla Final Six oppure bisognerà essere la migliore seconda dei due gironi che si giocheranno nel nostro Paese per riuscire comunque ad accedere alla terza fase.

Aspettando la Superlega

Ancora tanto quindi da vedere e sudare. Aspettando il ritorno in Calabria di mister Valentini. Con al collo, magari, la medaglia più importante.