È festa per lo Sporting Magna Graecia che batte il Crotone con un netto 3-0 e conquista la Serie D. Si chiude così con un altro successo netto, al Palagiovino di Catanzaro, il campionato di Prima Divisione Femminile di pallavolo, dominato dalle ragazze allenate da mister Scarfone che hanno vinto tutte le 18 partite disputate, lasciando alle squadre avversarie solo tre set. «La vittoria di oggi (ieri ndr) è il sigillo ad un campionato esaltante, dove la squadra - ha spiegato l'allenatore Scarfone - ha seguito tutte le mie indicazioni tecniche, ribaltando ogni pronostico della vigilia e rivelandosi mattatrice del campionato vincendo tutte le partite». Sulla stessa linea d'onda la capitana Lucia Sica: «Ad inizio anno ci siamo ritrovate in palestra e non avevamo mai giocato insieme. Nonostante le vittorie sul campo, il gruppo si è costruito giorno per giorno e solo a fine stagione eravamo tutte proiettate verso un unico intento. La nostra forza è stata l’unità di squadra, dentro e fuori dal campo».

Entusiasta il presidente Francesco Canino che ha tracciato un bilancio della stagione agonistica appena conclusa. «Certamente chiudere un campionato vincendo tutte le partite non è impresa facile, quindi un elogio alle ragazze, al mister e al suo collaboratore Musarella, che sono riusciti in questa impresa, frutto di un duro lavoro e di un impegno costante di tutto il gruppo squadra, che ha gratificato la società ed il sottoscritto con questo splendido risultato. Vorrei sottolineare che la nostra società è stata fondata - ha detto Canino - solo nel 2021 ed al primo anno di attività ha conseguito la promozione in serie D con la squadra maschile. Quest’anno abbiamo deciso di avviare un nuovo progetto con la squadra femminile, puntando su un mix di atlete veterane e giovani leve che in un connubio perfetto hanno conseguito anch’esse al primo anno la promozione in serie D. Da domani – ha concluso - ci concentreremo sulla prossima stagione è sicuramente arriveranno dei rinforzi, perché abbiamo programmi ambiziosi per entrambe le squadre, e non ci precludiamo nessun obiettivo per il futuro».