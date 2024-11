La Tonno Callipo, contro Monza trova la prima vittoria stagionale. Sotto di un set, i giallorossi ribaltano tutto portando a casa la partita. In rimonta anche la vittoria del Soverato

Arriva la prima vittoria per La Tonno Callipo. Espugnato il campo di Monza con il punteggio di 1-3. Primo sorriso stagionale, dunque, per la squadra di coach Tubertini contro una formazione temibile.

Sotto di un set, la Tonno Callipo reagisce

Sotto di 1 set, Coscione e compagni sono cresciuti in ritmo ed intensità con buone trame di gioco e con la voglia di lottare. Dopo un primo set difficile dove i giallorossi hanno subito, Coscione e compagni hanno mostrato maggiore lucidità e cattiveria nei momenti chiave. E anche quando nel corso del quarto set, quando Monza era partita nuovamente forte, i giallorossi hanno avuto la forza per risalire e portarsi avanti nel finale conquistando l’intera posta in gioco.

Soverato vince e convince

E in A2 femminile, continua a sorridere Soverato. Una vittoria sofferta quella contro Perugia al PalaScoppa ma sinonimo di grande squadra. Le biancorosse vincono in rimonta, e sotto di due set recuperano una gara complessa. E ancora una volta Soverato ha avuto la meglio sulle avversarie. Avversarie che ha lottato su ogni pallone e che alla fine ha meritato il punto.