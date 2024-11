Una Palmese completamente rinnovata, affidata alle cure sapienti di mister Domenico Zito, si avvicina a grandi passi verso un ambizioso torneo di Eccellenza. Ma prima di debuttare nel massimo campionato regionale, la compagine neroverde sarà chiamata ad affrontare, domenica 1 settembre, il Capo Vaticano nella prima uscita ufficiale della fase regionale della Coppa Italia dilettanti. Nel triangolare fa parte anche il San Nicola Chiaravalle, che osserva un turno di riposo.

Nel calciomercato la Palmese è stata molto attiva con roboanti acquisti messi a segno dal ds Francesco Ascone, come l'attaccante greco Michalis Tsampourakis, il mediano venezuelano Aristoteles Romero e il centrocampista offensivo argentino Franco Da Dalt. Purtroppo per i neroverdi, quest'ultimi due non faranno parte della prima gara ufficiale, in quanto Da Dalt è alle prese con un infortunio di cui non si conosce l'entità e Romero non è ancora tesserato e sicuramente sarà a disposizione solo a metà settembre.

I test recenti svolti dalla compagine pianigiana hanno evidenziato un gruppo ancora in fase di rodaggio, in cerca dei giusti ingranaggi. Sicuramente, trattandosi di una rosa completamente rinnovata, ci vorrà il giusto tempo per trovare la consona sintonia tra atleti e reparti.

Sergi: «Rivoluzionata la squadra, cerchiamo qualcuno in avanti»

«Abbiamo 18 giocatori nuovi su 22, la squadra è quasi interamente rivoluzionata – dichiara ai nostri microfoni il presidente della Palmese Francesco Sergi –. Siamo indietro su alcuni meccanismi, non è semplice che tutti i calciatori siano subito integrati, ma nulla di grave. In zona offensiva ci manca ancora qualcosa, stiamo lavorando su questo. Abbiamo puntato con convinzione su mister Zito, crediamo nel suo valore e siamo certi che alla lunga farà bene».