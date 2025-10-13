«Palmi, città europea dello sport 2027: è realtà». L'ambizione e l'impegno dell'amministrazione comunale di Palmi, guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio, sono stati ripagati. È arrivata la comunicazione ufficiale: la cittadina del Reggino è stata insignita del prestigioso riconoscimento assegnato annualmente, dall’associazione no profit Aces Europe con sede a Bruxelles, a chi si contraddistingue con dei progetti che seguono i principi etici dello sport.

«Un risultato che inorgoglisce la città di Palmi, l'area metropolitana di Reggio Calabria e la Calabria tutta – ha dichiarato con entusiasmo il sindaco Ranuccio –. Frutto dello straordinario lavoro messo in campo dell'amministrazione comunale nel promuovere lo sport sia attraverso l'attività fisica sia attraverso la realizzazione di sempre più importanti e nuove opere pubbliche e impianti sportivi. Un sentito ringraziamento alle tante associazioni, società, che sono il cuore pulsante di questo premio, sono il cuore pulsante dell'attività sportiva nella nostra città. Un riconoscimento assolutamente prestigioso che non è un punto di arrivo, ma è uno stimolo per fare sempre di più e sempre meglio».