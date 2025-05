La 52enne atleta calabrese conquista il terzo posto ai Campionati Mondiali 2025, in corso di svolgimento a Tiblisi. La dedica al preparatore: «Lui è stato il sognatore, io la protagonista di questo sogno»

La calabrese Anna Morabito, 52 anni, originaria di Ardore, ha conquistato questa mattina la medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Para Powerlifting 2025, disputati a Tbilisi, in Georgia. A rappresentare l’Italia nella categoria 41 kg, Morabito ha chiuso la gara al terzo posto dietro a Umida Rajapova (Uzbekistan) e Snezhanna Boiko (Kazakistan).

Convocata in Nazionale dal direttore tecnico Alessandro Boraschi, l’atleta calabrese è riuscita in un’impresa straordinaria che corona un percorso sportivo iniziato solo tre anni fa. Il debutto agonistico era arrivato nel 2022, quando in appena cinque mesi di allenamento aveva vinto gli Assoluti di Roma Fiumicino nella categoria 45 kg, stabilendo anche un record nazionale con un’alzata da 44 kg. Da allora, ha infranto quattro record italiani e ne attende la validazione di un quinto.

La storia di Anna è una testimonianza di grande forza di volontà. Dopo un incidente che nel 2017 l’ha costretta all’amputazione di una gamba, non si è arresa e ha scelto di trasformare la propria esperienza in un esempio positivo. «È stata un’esperienza straordinaria, densa di emozioni – ha dichiarato in esclusiva ai nostri microfoni l’atleta calabrese – . C’erano tensione e paura, ma anche la voglia di ottenere un buon risultato».

E ancora: «Un po’ di delusione per la terza alzata c’è, ma questo bronzo va oltre ogni aspettativa. Lo dedico al mio preparatore Maurizio Italiano: lui è stato il sognatore, io la protagonista di questo sogno».