Mini documentario sulle realtà positive della cittadina tirrenica realizzato in occasione del convegno organizzato dall'Aiga su sport e devianze

Paola, la città dello sport. È questo il mini documentario realizzato in collaborazione fra i giovani avvocati della sezione Aiga, organizzatori del convegno tenutosi venerdì scorso nella cittadina del tirreno cosentino a Lacnews24.it. In quella sede, come abbiamo documentato con il nostro servizio, si è riflettuto sulla funzione di prevenzione dello sport rispetto alle possibili devianze dei ragazzi.

E noi siamo stati a Paola per diverse ore ed abbiamo raccolto le voci di coloro che curano la crescita sportiva ed educativa di ragazzini e giovani, non solo nell’ambito calcistico, ma anche di altre importanti discipline. Ne abbiamo ricavato l’idea di una città frizzante, in grado di esprimere enormi potenzialità. Una città che vive lo sport in maniera positiva e soprattutto in funzione sociale e di aggregazione.