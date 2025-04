Papa Francesco è stato sin da piccolo “innamorato folle” della “pelota” e, soprattutto, del San Lorenzo de Almagro, squadra della Primera Division, fondata dal prete salesiano don Lorenzo Massa nel 1908 in un sobborgo di Buenos Aires (il quartiere Boedo) per salvare i bambini che vivevano sulla strada. La squadra con la “camiseta” rossoblù, conquistò il cuore del piccolo Jorge Mario Bergoglio. Alle partite al vecchio “Ciclon”, il futuro Papa ci andava con papà Mario, giocatore di basket e grande tifoso del club rossoblù. Un amore “tramandato” da padre in figlio, che è continuato anche quando da arcivescovo di Buenos Aires, Bergoglio mantenne uno stretto rapporto con San Lorenzo.

Ogni primo aprile, anniversario della fondazione del club, infatti, celebrava messa nella cappella del club e nel Villaggio Olimpico, da dove poteva vedere il Gasometro in Avenida La Plata. La sua passione per la squadra era nota e si manifestava in gesti semplici, come l'emozione di celebrare la messa con lo stadio sullo sfondo. Un sentimento ricambiato da parte del San Lorenzo de Almagro che nel giorno della scomparsa del “socio onorario” Jorge Mario Bergoglio ha annunciato l’intitolazione del suo nuovo stadio a Papa Francesco.

Un amore per il calcio che ha attraversato l’Oceano Atlantico ed è entrato in Vaticano quando il cardinale di Buenos Aires è stato proclamato Papa. Tanti i campioni del calcio (argentini e non solo) ricevuti in udienza privata da Papa Francesco. Ma soprattutto tanti i “cimeli” calcistici donati al Pontefice da parte di tifosi di tutto il mondo durante il tragitto sulla “Papa-mobile” sul sagrato di Piazza San Pietro o durante i suoi viaggi. Tra i simboli raccolti da Bergoglio le sciarpe anche di due squadre calabresi: il Cosenza e il Crotone. Era il 2014 quando un tifoso del Cosenza lanciò la sciarpa rossoblù al passaggio del mezzo papale a Piazza San Pietro. Un Papa Francesco che sorridente la raccolse in corsa prima di sventolarla nel cielo di Piazza San Pietro.

Due anni dopo, il 20 aprile 2016, durante l’udienza generale del mercoledì, tra i pellegrini era presente una classe della scuola primaria “Maria Montessori” di Crotone. Fu uno di loro ad affidare la sciarpa del Crotone al passaggio della “Papa-mobile” con gli Squali in lotta per la promozione in Serie A. Anche in questo il suo amore per il calcio prese il sopravvento: prese il simbolo con ben in vista lo Squalo, e con il suo consueto sorriso lo sventolò davanti alla folla, tra il “boato” dei piccoli studenti e dei tanti crotonesi presenti. Un amore “ricambiato”… con il mondo del calcio che in Italia si è fermato nel giorno della sua morte!