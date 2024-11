I campionati si fermano per le gare delle nazionali e le calabresi di Serie B ritorneranno in campo lunedì di Pasquetta. Il Catanzaro è atteso da un Parma sempre più primo in classifica al Tardini, una sfida che per i giallorossi avrà un sapore di rivalsa perché nella gara di andata i gialloblù vinsero nettamente mettendo a segno 5 reti.

Domani partirà la prevendita per i 1.852 del settore ospiti dello stadio. Di seguito riportiamo la nota ufficiale pubblicata sul sito dell’Us Catanzaro: «Saranno messi in vendita da domani, venerdì 22 marzo alle ore 10, i biglietti per la gara Parma-Catanzaro, in programma per lunedì 1 aprile, alle ore 15, allo stadio “Ennio Tardini”. I titoli di ingresso potranno essere acquistati sul circuito Ticketone (sia on line che nei punti vendita) fino alle ore 19 di domenica 31 marzo al prezzo di 15 Euro (Intero) e 5 Euro (Ridotto Under 14), senza alcuna limitazione. Per il settore ospiti, al momento, sono disponibili 1.852 posti».