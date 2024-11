La squadra di Vivarini decreta la prima sconfitta interna per gli emiliani. La partita finisce 0-2. Tre punti che regalano ai calabresi il quinto posto in classifica

Una Pasquetta a tinte giallorosse. Il Catanzaro batte la capolista Parma in terra emiliana con un netto 2 a 0 e si rifà della netta sconfitta rimediata all’andata tra le mura amiche del Ceravolo. Per i padroni di casa che stanno dominando in cadetteria è la prima sconfitta casalinga. Trentunesima giornata di Serie B positiva per le Aquile del Sud che raggiungono la quinta posizione in classifica sorpassando il Palermo.

Primo tempo

Una partita vivace sin dai primi minuti di gioco e allo scoccare del 10’ il Catanzaro passa in vantaggio. A seguito di un’azione corale, la palla giunge a Situm sulla destra che porge un assist al bacio per Biasci che nei pressi del secondo palo, di prima intenzione, col piattone, mette dentro il primo gol della gara. Parma 0, Catanzaro 1.

Ma al 18’ arriva pronta la risposta del Parma con Man che trovato in area conclude basso e forte, sulla sua strada trova però un Fulignati attento che riesce a respingere. Il Catanzaro è nuovamente pericoloso al 23’, sempre con Biasci, che da posizione defilata sulla destra prova uno strano pallonetto che esce di poco. Poi al 28’ Benedyczak, per il Parma, spara alto dal limite da posizione centrale. Nel finale della prima frazione di gioco la squadra calabrese abbassa il baricentro cercando di sfruttare le ripartenze, provando a mantenere il vantaggio almeno fino l’intervallo.

Vantaggio che aumenta al minuto 39 grazie al colpo di testa di Antonini che, sugli sviluppi di un corner battuto da Vandeputte dalla destra, non fallisce. Dopo un miracolo di Fulignati su Man nei due minuti di recupero concessi, il primo tempo di Parma-Catanzaro finisce 0-2.

Secondo tempo

La ripresa inizia con una grande occasione per il Catanzaro con Iemmello che viene lanciato in profondità e riesce a saltare il portiere gialloblù ma nell’allungarsi il pallone trova l’opposizione di Del Prato che riesce a evitare la terza rete delle Aquile. Il Parma è aggressivo e cerca in tutti i modi di accorciare le distanze ma le conclusioni verso la porta scarseggiano. Al 60’ il risultato resta invariato, merito anche dell’organizzata difesa giallorossa.

Il Parma comincia a fare sul serio e al 66’ Sohm colpisce in pieno la traversa, poi Man ci prova rasoterra ma Veroli salva i suoi respingendo sulla linea.Il Parma continua imperterrito a cercare il gol per provare a rientrare in partita, ma i giallorossi sembrano aver innalzato un muro davanti a Fulignati.

All’82’, a seguito di una ripartenza gestita magistralmente dai giocatori del Catanzaro, Vandeputte conclude in diagonale da dentro l’area ma la sfera lambisce il palo e si perde lentamente sul fondo. Dopo 5 minuti di recupero Parma-Catanzaro termina 0-2.