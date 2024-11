«Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi perché non era facile fare una partita simile a Parma, sia per com’è iniziata la gara e sia perché venivamo anche da una sconfitta». È quanto affermato dall'allenatore del Cosenza Fabio Caserta ai microfoni di Sky Sport alla fine del pareggio per 1-1 tra la capolista Parma e la formazione rossoblù nella 27esima giornata del campionato di Serie B.

«I ragazzi hanno dimostrato ancora una volta il loro valore - ha detto il tecnico del Lupi -. Siamo stati molto pericolosi fino alla fine e l’occasione di Tutino alla fine la riguarderò tante volte. Però devo fare solo i complimenti alla squadra. Ora resettiamo tutto e pensiamo alla prossima».

E sul futuro del Cosenza: «Play off a due punti? Il nostro obiettivo è la salvezza senza pensare ad altro - afferma l'allenatore -. Rimaniamo concentrati e lavoriamo sodo. La classifica la guarderemo più avanti. Ogni partita cambia la prospettiva in un campionato come quello di B, a seconda di una vittoria o una sconfitta. I tifosi è giusto che pensino in grande ma noi non possiamo permetterci di farlo».