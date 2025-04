Sarà discusso lunedì 22 aprile il ricorso presentato dal Cosenza Calcio al Tar del Lazio contro la penalizzazione di quattro punti inflitta e confermata nei precedenti gradi della giustizia sportiva. Un’ultima possibilità, almeno in ambito amministrativo, per provare a salvare una stagione in cui la squadra rossoblù non sta dimostrando in campo né tenuta mentale né condizione fisica adeguata per inseguire un nuovo miracolo-salvezza.

Il club del presidente Eugenio Guarascio intende far leva su presunti profili di illegittimità nelle decisioni adottate finora, nella speranza di ottenere una sentenza favorevole che restituisca entusiasmo all’ambiente e motivazioni alla squadra nelle ultime quattro gare di campionato. Resta aperta, in caso di esito negativo, la via del Consiglio di Stato. Continua a leggere su Cosenza Channel.