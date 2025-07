Il calciomercato non aspetta, neanche quello dilettantistico. Quando si è arrivati ormai alla metà di luglio, e dunque nel pieno non solo dell'estate ma anche delle trattative, tante sono le operazioni che si rincorrono dall'Eccellenza alla Promozione A e B. Una corsa alla costruzione delle rose che inizia a intravedersi. ma andiamo con ordine.

Bocale, nuovo arrivo

Partendo dal massimo campionato regionale, nelle ultime ore quella a dare uno scossone alla propria campagna acquisti è stato il Bocale che annuncia l'ingaggio di Paulo Calocane Gomes. Si tratta di un centrocampista, classe 2000, originario della Guinea Bissau e in possesso anche della cittadinanza portoghese. Fisicamente prorompente e dall’ottima tecnica, capace di giocare da mezzala e da play. Cresce nel settore giovanile della Farense per poi approdare al Belenenses. Ha in seguito vestito le casacche di Alcanenense, Portomosense, Alverca e Carvalhais. Adesso la nuova sfida in biancorosso.

Cassano Sybaris, colpo Acosta

Traffico di operazioni anche nel campionato di Promozione. Partendo dal girone A, è il Cassano Sybaris che scuote la calda giornata odierna con un annuncio sicuramente rilevante: tornano le capriole e i salti mortali di Oliver Acosta. Il fantasista, dopo le esperienze con le maglie di Soriano e Virtus Rosarno, torna in quel club dove è esploso calcisticamente ed è pronto a restituirgli il favore: estro, tecnica e fantasia e i tifosi cassanesi già sognano.

Rimanendo nel girone A, si muove anche lo Scalea che annuncia Corrado Carrozzino. Si tratta di un classe 2003 che nella scorsa stagione ha giocato nel Praiatortora. Nonostante la giovane età, può già vantare esperienze significative in Serie D dove ha indossato le maglie di Messina, Giarre, Termoli e Rotonda club nei quali ha potuto maturare esperienza e crescere sia dal punto di vista tecnico che tattico. Un innesto di qualità, forza e intelligenza calcistica, che andrà a rinforzare il reparto difensivo biancostellato.

Val Gallico, un colpo da novanta

Nel girone B le cose non cambiano, con diversi movimenti a testimonianza della tanta concorrenza che si preannuncia nella prossima stagione. Tra le candidate ai vertici rientra innanzitutto il Val Gallico che continua nella sua campagna di rafforzamento e annuncia l'ingaggio di Fabio Sapone. Una carriera ricca di promozioni e che parla da sola, per il calciatore classe 1993, cresciuto tra Sbarre Viale Calabria, Reggina e Armando Segato. Quattro, in particolare, le maglie che ha indossato dopo gli esordi con la Valle Grecanica, a partire dalla ReggioMediterranea, a seguire con il Cittanova. Con il Locri, poi, fa parte dell’organico del triplete che raggiunge la Serie D. Dopo la successiva vittoria del torneo di Promozione con la Palmese (dove supera la doppia cifra) fa ritorno al Cittanova. Un autentico colpo da 90 piazzato dalla dirigenza reggina e dal direttore sportivo Mimmo Serrao.

Si muove sottobanco invece la Deliese. La società preferisce rimanere lontano dai riflettori e costruire così la rosa senza pressioni, aste o intrecci di obiettivi. In questo sia il direttore sportivo De Giorgio che tutta la dirigenza sta lavorando bene e nei minimi dettagli. E proprio a tal proposito avrebbe messo nel mirino due profili molto interessanti che andrebbero ad elevare la qualità dell’organico. Uno non è nuovo al mondo del dilettantismo calabrese dal momento che si tratta di Marcos Manelli. Quest’ultimo, infatti, è un difensore argentino che nella scorsa stagione ha indossato la maglia dell’Amantea. Un classe 2001 che sa gestire il reparto arretrato, granitico e di grande sostanza. Il secondo obiettivo, invece, è ancora sconosciuto al panorama regionale e porta il nome di Adam Jamouchi.