VIDEO | Le Aquile ottengono solo il pareggio. Pur avendo dominato l’intera partita trovano un muro nella porta avversaria con un Casadei in vena di prodezze

Una schiacciante supremazia nel possesso palla non è bastata al Catanzaro per portare a casa la vittoria contro il Bisceglie. Finisce 1-1. Un amaro pareggio che si poteva evitare. Al 24’ è il tocco maldestro di De Risio a regalare agli avversari il vantaggio con un autogol che rovina quanto di buono mostrato nel primo tempo di gioco, in particolare le prodezze di Kanoute che hanno fatto tribolare i pugliesi.

È nel secondo tempo che il Catanzaro trova il pareggio con il gol messo a segno al 15’ da Fischnaller su pallone servito da Celiento. Ma è l’unico affondo dei giallorossi che riesce a rompere il muro costruito ad arte da un impenetrabile Casadei, vero protagonista della giornata.

Nel dopo gara, Mister Auteri si è detto rammaricato del risultato, ma ha difeso i suoi che hanno comunque tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. Quanto al mercato, si attende a breve l’ufficializzazione degli ultimi due acquisti: l’attaccante Cedric Gondo in arrivo dalla Lazio ed il difensore Danilo Quaranta, proveniente dall’Ascoli.