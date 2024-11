Nonostante l'ultimo posto in classifica grande attesa per il popolo viola. I giallorossi provengono da due gare non proprio ottime e non avranno in panchina mister Mancini causa espulsione

L'atmosfera a Gioia Tauro ribolle per l'atteso rientro della Gioiese tra le mura amiche dopo circa un anno. Nella trentesima giornata del campionato di Serie D la squadra allenata da Ciccio Cozza affronterà il San Luca alle 14:30 di domenica 10 marzo allo stadio “Pasquale Stanganelli”.

I tifosi, spinti da un amore incondizionato, nonostante l’ultimo posto in classifica preparano grandi coreografie e promuovono l’evento con lo slogan “Tutti allo stadio”. Poter contare sull’incitamento dei propri sostenitori sarà sicuramente un’arma in più per i viola. La gara di domani sarà un crocevia fondamentale per la lotta salvezza. I pianigiani tenteranno di incamerare punti per cercare l'impresa di abbandonare l'ultimo posto in graduatoria. Il San Luca, invece, a quota 22 punti, con una vittoria potrebbe scavalcare Locri e Portici appaiati a 24 punti.

I giallorossi provengono da due gare così e così, sconfitta in casa del Portici in condizioni psichiche deficitarie subito dopo la morte del proprio calciatore Marco Pezzati, e pareggio a reti inviolate in casa contro il Licata. La battaglia in zona play out, in cui sono invischiati, è più che mai accesa, e di sicuro andrà avanti da qui alla fine del torneo, con ogni partita che rivestirà un ruolo cruciale. Sulla panchina del San Luca in questa giornata di campionato si sederà il mister in seconda Mario Errico, a causa della squalifica di mister Mancini espulso nella gara precedente contro il Licata.

La Gioiese, dopo aver osservato un turno di riposo, ha ricaricato le batterie, messo in cascina allenamenti e strategie di mister Cozza, utili a trovare affiatamento e amalgama di gioco. I molteplici nuovi atleti viola ingaggiati dal presidente Martino hanno avuto tempo per conoscersi e mettere minutaggio nelle gambe, ora è il momento di dimostrare quanto valgono.

In ogni caso, a prescindere di quale sarà il risultato finale, domani al Polivalente di Gioia Tauro si preannuncia una festa. Alle ore 10:00, presso la Sala consiliare del Comune, avrà luogo la conferenza stampa che ufficializzerà il ritorno della Gioiese nel proprio stadio. Alla presenza del sindaco e dei componenti della Giunta, delle forze dell'ordine e di autorità civili e religiose, il presidente Filippo Martino esporrà il proprio progetto, prima della gara delle 14:30.