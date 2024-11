Una partita rinviata è, spesso, un’occasione mancata per i tifosi abituati a seguire la propria squadra in trasferta. Lo sanno bene, oggi, i supporter della Reggina. In 400 avevano acquistato un tagliando per seguire la formazione di Inzaghi al Curi, in quella che però sarà una gara che non si giocherà, come ufficializzato ieri. La decisione è stata assunta a seguito del terremoto verificatosi nelle scorse ore e i successivi controlli disposti sullo stadio.



Fra di loro c’era anche chi, come riportato dalla pagina Instagram regginanews, era partito da Londra. Un viaggio incredibile, non ripagato dalla disputa del match. Il tifoso, però, è riuscito comunque a entrare al Curi, immortalando un momento che probabilmente gli resterà sempre impresso, nonostante l’amarezza del rinvio.