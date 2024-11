Entusiasmo, musica e colori per l'avvio della competizione nella perla dello Ionio. Circa 70 gli atleti provenienti da Spagna, Francia, Olanda, Portogallo e Belgio. Oggi le prove ufficiali a Catanzaro, domani prima gara a San Sostene

Le tipiche sonorità calabresi del gruppo "Strinari di Calabria" hanno accompagnato domenica pomeriggio la cerimonia di apertura dei mondiali di pesca sportiva sul lungomare di Soverato. La Fipsas, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, insieme al Coni e alle amministrazioni comunali coinvolte, ha dato il via a quella che sarà una settimana di sport e socializzazione con 65 atleti, divisi in 13 squadre, provenienti da Spagna, Francia, Olanda, Portogallo e Belgio. Le gare si articoleranno sulle spiagge di San Sostene, Soverato, Catanzaro lido e Sellia Marina. «E' il primo campionato del mondo che si svolge in Calabria - ha sottolineato con entusiasmo Maurizio Natucci, presidente del Settore Pesca di Superficie della FIPSAS - e con enorme soddisfazione ho avuto l'onore di poterlo assegnare finalmente a questa regione che tanto merita e che tanto non aveva avuto. Siamo all'inizio, il mare è bellissimo e speriamo che vinca l'Italia!" Per il presidente del Coni regionale Maurizio Condipodero "questa è la Calabria positiva, la Calabria che veramente vogliamo, che deve dare segnali di rinascita».

La presenza della Fipsas in Calabria

Dunque i mondiali di pesca sportiva, primo dei sette eventi internazionali di pesca sportiva che si svolgeranno nella nostra penisola organizzati dalla FIPSAS, favoriscono la crescita non solo del mondo sportivo calabrese ma anche della Federazione regionale, come ha sottolineato il presidente Antonio Debilio: «In Calabria abbiamo circa 3500 iscritti, senza contare gli appassionati non iscritti, suddivisi nelle varie province di Catanzaro, Crotone, Cosenza e Reggio Calabria. Stiamo lavorando per far riemergere Vibo Valentia che era un provincia molto importante. La nostra federazione abbraccia circa 30 discipline. Non facciamo soltanto attività in mare ma abbiamo anche pesca di trota in lago e torrente, immersioni, pesca in apnea, foto safari, traing e drifting. E in tutto questo anche le donne ci danno molte soddisfazioni. I campionati del mondo sono anche una occasione per far conoscere meglio la Fipsas nel nostro territorio». E intanto questo pomeriggio, dopo il meeting pregara e la consegna delle esche ai competitors, alle ore 18:00 avrà inizio la prova ufficiale di gara a Catanzaro Lido. Domani invece, martedì 22 maggio, alle ore 18:00 inizierà la I gara ufficiale a San Sostene.