La vittoria contro l’Ascoli del Catanzaro maturata domenica scorsa allo stadio Ceravolo è manifesto di una ripresa generale dei giallorossi che hanno inanellato il terzo risultato utile consecutivo a seguito di due pareggi. E sabato prossimo affronterà, sempre tra le mura amiche, il Sudtirol. Se i giallorossi dovessero portare casa un altro successo raggiungerebbero quota 41 punti, ovvero una salvezza quasi matematica.

Il centrocampista Jacopo Petriccione, giunto durante la finestra di mercato invernale, che durante il secondo tempo del match di sabato scorso è entrato in campo e ha brillato, ha risposto per la prima volta alle domande dei giornalisti in conferenza stampa partendo proprio dal suo passato da capitano del Crotone: «Quando c’è stata la chiamata ho pensato un po’ a tante cose, non era facile in quel momento. Il progetto ambizioso di questa società mi ha portato a fare questa scelta. Sono arrivato il giorno prima del match contro il Palermo. Vivere quest’atmosfera ha influito molto nelle successive prestazioni».

Poi sulla scorsa stagione e sul derby tra le due società calabresi per la promozione: «Se non ci fosse stato il Catanzaro credo che si sarebbe vinto già a febbraio»

E poi sul campionato di Serie B e i n particolare sul prossimo match contro il Sudtirol: «Immagino che sarà una gara molto simile a quella fatta con l’Ascoli. Ci aggrediranno e vorranno farci giocare male. Troveremo una squadra agguerrita che proverà a farci male nei momenti chiave della partita. Abbiamo lavorato bene per farci trovare pronti».

La conferenza stampa completa