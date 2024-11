In Eccellenza la Vibonese non punge e la Palmese chiude i giochi promozione

RENDE (CS) - C’è una parte di Calabria che sogna il salto di categoria. E’ quella legata ai colori del Rende, ormai a soli quattro passi dalla vetta del girone I di serie D. I silani affondano anche la Battipagliese ed infilano l’11esimo risultato utile di fila. Frena il Roccella alla quale non riesce il poker casalingo. A spezzare la gioia, dopo i tre successi di fila tra le mura amiche, è il Tiger Brolo. Match chiuso 1-1. Finisce 0-0, invece la sfida tra Neapolis ed Hinterreggio. Risorge il Montalto: Nanci e Sorrentino firmano il blitz sul campo della Leonfortese, mentre affonda la Gioiese. A relegare in penultima piazza i viola pianigiani è il Due Torri. In Eccellenza la Vibonese tradisce le aspettative in casa, contro il Bocale i rossoblù non vanno oltre lo 0-0, e la Pamese chiude di fatto la questione promozione. Sono 13 adesso i punti di vantaggio dei neroverdi sulla squadra di Vibo. Gli ultimi tre, i ragazzi di Salerno li hanno messi in cassaforte sul campo dello Scalea.