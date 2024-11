Il tratto di mare antistante la città di Tropea sarà campo di regata, nei giorni 22 e 23 giugno, della Coppa Calabria Basilicata Optimist e della 3° e 5° Selezione Zonale Laser. Ente organizzatore, su delega della Federazione Italiana Vela, il Circolo Velico Santa Venere, in collaborazione con il Marina Yacht Club della Porto di Tropea SpA.

ll programma

Tre le prove giornaliere previste, per un totale di 6 complessive. La manifestazione prenderà il via sabato mattina, (iscrizioni dalle ore 10.00 alle ore 12,30). Alle ore 13.00, lo skipper meeting, alle 14.00 avviso della I^ prova e alle ore 18.30, spazio ai giochi di squadra e caccia al tesoro per tutti i regatanti.

Domenica 23 giugno, dopo lo skipper meeting delle 9.30, si avrà, alle 10.30, la partenza delle regate, il cui tempo limite è fissato alle ore 16.00. Alle 18, tutti a terra per la cerimonia di premiazione. Saranno premiati i primi 3 della classe Optimist juniores, i primi 3 della classe Optimist Cadetti, i primi 3 della classe Laser, la prima ragazza della classe Optimist, ed i ragazzi che avranno partecipato ad una regata per la prima volta.



Le prove

Per la classe Optimist potranno partecipare i timonieri tesserati FIV nati negli anni 2004-2005- 2006-2007-2008-2009-2010 appartenenti a tutte le zone, ma concorreranno all’assegnazione della Coppa Basilicata - Calabria solo i timonieri della sesta zona. Per la classe Laser, le regate si correranno in 3 flotte: Laser Standard, Laser Radial M/F, Laser 4.7. M/F. Ad essere ammessi, gli equipaggi tesserati FIV nati nel 2007 che abbiano compiuto 12 anni e i nati negli anni precedenti. Le regate sono open per gli equipaggi stranieri e di ogni altra zona.