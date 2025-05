È uno sport destinato a diventare un must per gli appassionati della racchetta. Non lo annuncia soltanto l'entusiasmo dei partecipanti alle sfide, lo confermano chiaramente anche i numeri: il pickleball continua a crescere. Nato negli Stati Uniti, la sua popolarità ha infatti oltrepassato l'Atlantico ed oggi è sempre più praticato nel Vecchio Continente. Anche in Calabria il "nuovo" sport, che combina elementi di tennis, badminton e ping pong, ha attecchito.

A testimoniarlo è il recente torneo regionale TPRA di Pickleball che si è tenuto con successo a Maida, in provincia di Catanzaro, presso il centro commerciale "Due Mari". Un evento vissuto all’insegna dell’aggregazione, del divertimento e della condivisione con la partecipazione di numerosi atleti, appassionati e curiosi. A concludere la manifestazione sportiva sono state le attesissime finali e la cerimonia di premiazione.

L’iniziativa ha contato sulla collaborazione della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e della SSD R.Viola Tennis & Sports di Lamezia Terme. Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento è stata espressa da Massimo Viola, amministratore unico e maestro della Viola Tennis.

Per Azzura Franconeri, responsabile marketing del centro commerciale "Due Mari": «Questo torneo non è stato solo sport, ma un momento di condivisione e aggregazione, che dimostra come il centro possa diventare luogo di esperienza e non solo di acquisto».

Vivo entusiasmo è stato manifestato anche da Antonio Caroleo, consigliere CR Calabria Federazione Italiana Tennis e Padel, il quale, ringraziando tutti gli atleti, gli sponsor, gli organizzatori e il pubblico, ha inteso dare appuntamento alla prossima edizione. Ennesima dimostrazione di quanto sia in crescita l'attenzione e l'interesse per il pickleball anche in Calabria.