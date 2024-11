Secondo posto anche in Coppa Calabria per Alessandro Chiarelli che è già al lavoro per partecipare al Campionato italiano previsto a settembre

Secondo posto al Campionato Regionale e secondo posto in Coppa Calabria. Sono questi i risultati conseguiti nei giorni scorsi da Alessandro Chiarelli, pilota diversamente abile di Corigliano Rossano, nella disciplina del kartismo. Il giovane sportivo si è dunque laureato a tutti gli effetti Vice Campione Regionale della Calabria nell’ambito della guida dei caratteristici go-kart.

È questo un risultato lusinghiero e fecondo di ulteriori soddisfazioni, che gratifica l’impegno profuso in anni di passione ed entusiasmo da Alessandro Chiarelli, supportato in tale sua avventura, umana prim’ancora che agonistica, dagli affetti familiari, dagli amici e concittadini, da quanti hanno investito sulle sue capacità. Una sfida doppiamente vinta, poiché il nostro gareggia con una protesi all’arto inferiore sinistro.

Ma non finisce qui. Alessandro, pur se comprensibilmente lieto per questa brillante affermazione, è già al lavoro. Per lui si annuncia un’estate ‘calda’, e non solo dal punto di vista climatico. Lo sportivo coriglianese tornerà nuovamente in pista a settembre, sul circuito salentino di Ugento, per partecipare al Campionato italiano; un evento di grande rilevanza nazionale, tanto da meritare le telecamere Sky che ne riprenderanno integralmente tutte le fasi.