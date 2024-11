I lupi del futsal non possono più sbagliare: contro il Benevento, anch’esso in fondo alla classifica con un punto, l’imperativo è vincere. Dopo aver messo fuori rosa Titon, la società bruzia si è coperta con l’ex Pesaro, Napoli ed L84 Mateus Garcia

La Pirossigeno Cosenza è al lavoro per dare una svolta alla stagione e iniziare il mese di dicembre con un piglio diverso. Il solo punto ottenuto nelle prime sette giornate (con la gara di Catania da recuperare) ha certamente ridimensionato le ambizioni dei rossoblù. Ma nulla è ancora scritto, a patto di ripartire subito.

Il match di domenica sera contro il Benevento diventa, allora, spartiacque per i lupi del futsal, che affronteranno l’altra squadra ancora a secco di vittorie. Una vittoria restituirebbe fiducia agli uomini di Leo Tuoto, un’altra disfatta potrebbe compromettere la stagione.

La sconfitta contro la Feldi Eboli prima in classifica è stata una delle meno cocenti da metà ottobre: nonostante le tante defezioni, con soli cinque titolari a disposizione, la Pirossigeno ha tirato fuori l’orgoglio e impensierito più di una volta il portiere avversario Dalcin, che nulla ha potuto sul golazo di Cabeça – il sesto del suo campionato.

Pirossigeno che non conterà più, almeno fino nuova disposizione, su Jeferson Titon – messo fuori rosa per ragioni disciplinari. Autore di ben 15 goal la scorsa stagione, Titon è apparso poco brillante in queste prime uscite dei silani. Al suo posto, almeno numericamente, è stato ingaggiato il brasiliano Mateus Garcia, laterale con una lunga esperienza in Italia, dove ha anche vinto un campionato con la maglia dell’Italservice Pesaro.