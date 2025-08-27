La Pirossigeno Cosenza piazza un altro tassello in vista del prossimo campionato di Serie A di calcio a 5. A rinforzare la rosa rossoblù arriva Marco Rosato, giovane laterale che porta con sé entusiasmo, talento e margini di crescita importanti. Il club silano seguiva da tempo il profilo del giocatore e non si è lasciato sfuggire l’occasione di portarlo in Calabria, puntando su un prospetto dal futuro tutto da scrivere.

Rosato si è presentato ai nuovi tifosi attraverso un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del club: «Sono contento di essere qui – ha dichiarato –. Spero di vedere tanti tifosi al PalaPirossigeno: l’ambiente caldo è quella cosa che ogni giocatore sogna. Ero presente alla sfida playout contro il Vinumitaly Petrarca, è stato emozionante vedere tutto quel calore da parte dei tifosi. Spero che anche quest’anno si ripeta quell’atmosfera».

«È stata un’estate movimentata – ha agginto Rosato – , orgoglioso della chiamata in Nazionale e di indossare questa maglia adesso. Speriamo quest’anno di poter fare il salto di qualità insieme». La società, dal canto suo, ha voluto sottolineare come l’ingresso del laterale rappresenti un ulteriore passo avanti nella costruzione di un organico giovane, competitivo e con una forte identità.

Rosato, inoltre, ha parlato dei suoi primi giorni in rossoblù e lanciato un messaggio chiaro: «Questi primi giorni di preparazione stanno andando bene, stiamo cominciando a mettere forza nelle gambe. Sono sempre i giorni più difficili, ma arriveremo nella condizione migliore il prima possibile».