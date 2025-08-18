Sarà presentato domani, martedì 19 agosto, il calendario della Serie A di futsal 2025/2026. L’appuntamento è fissato alle ore 16 negli studi di Sky Sport 24, alla presenza del presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia. La nuova stagione scatterà ufficialmente il 27 settembre e vedrà al via quindici squadre, con la Meta Catania chiamata a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.

La Pirossigeno Cosenza si prepara così a vivere la sua terza partecipazione consecutiva nella massima serie. La principale novità riguarda la sede e il giorno delle gare interne: i rossoblù disputeranno infatti le partite casalinghe al PalaPirossigeno, il venerdì sera alle ore 20:30.

Nel frattempo la squadra si ritrova oggi per il raduno che apre ufficialmente la preparazione. Giocatori e staff tecnico, guidati da Alfredo Paniccia, inizieranno le prime sedute di allenamento proprio al PalaPirossigeno. L’obiettivo delle prossime settimane sarà quello di trovare la giusta condizione in vista dell’esordio stagionale.

Il club ha inoltre definito il programma delle amichevoli precampionato. Venerdì 5 settembre i rossoblù affronteranno al PalaPirossigeno il Città di Acri, formazione che ha confermato la permanenza in Serie A2. Mercoledì 10 settembre sarà la volta della Feldi Eboli, vincitrice dell’ultima Coppa Italia, mentre mercoledì 17 settembre è previsto il test contro la Meta Catania, abituale appuntamento di inizio stagione tra le due società.