L’estremo difensore sarà impegnato con gli azzurri per i play off di qualificazione a Uefa Futsal Euro 2026. Intanto questa sera i Lupi rossoblù del futsal saranno impegnati nel test contro i cugini rossoneri

La Pirossigeno Cosenza apre la nuova stagione con una bella notizia: il neo portiere Gianluca Parisi è stato infatti convocato in Nazionale. Il classe 1996, arrivato da poco in rossoblù, farà parte dei 19 giocatori scelti dal commissario tecnico Salvo Samperi per i playoff di qualificazione a Uefa Futsal Euro 2026. L’Italia affronterà il Kazakistan in una doppia sfida: andata il 18 settembre a Fasano, ritorno il 23 ad Astana. In palio l’accesso alla fase finale della tredicesima edizione del torneo continentale.

«Accogliamo la convocazione di Parisi con orgoglio e soddisfazione. A lui va tutto il nostro supporto e un grande in bocca al lupo», si legge nella nota diffusa dalla società bruzia.

Questa sera, intanto, la Pirossigeno scenderà in campo per il primo test amichevole della stagione. Alle ore 20, al PalaPirossigeno e con ingresso libero, i Lupi affronteranno il Città di Acri, formazione che nello scorso campionato di Serie A2 ha centrato la salvezza. Una gara utile per iniziare a rodare schemi e condizione in vista degli appuntamenti ufficiali che attendono la squadra di coach Paniccia nelle prossime settimane.