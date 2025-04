Non decolla la stagione della Pirossigeno Cosenza, che dopo un avvio promettente sotto la guida di Daniel Ibanes, ha subito delle pesanti sconfitte nelle ultime due giornate. Due battute d’arresto difficili da digerire, soprattutto perché arrivate contro dirette concorrenti nella corsa salvezza.

Il primo stop, a sorpresa, in casa contro il Benevento, fanalino di coda del campionato. Il secondo, ancora più amaro, a Pesaro, dove i rossoblù conducevano 4-1 a tre minuti dalla fine prima di subire una clamorosa rimonta culminata con il gol decisivo di Patias. Un ko che ha permesso all’Italservice di scavalcare i silani in classifica. Se il campionato finisse oggi, scherzo del destino, Cosenza e Pesaro si giocherebbero la permanenza in Serie A ai play-out.

Per scongiurare questo scenario, i lupi del futsal devono cambiare marcia subito, a partire dal match di domani, 5 aprile, in casa contro l’Ecocity Genzano, attualmente sesto. Una sfida che anticipa un altro scontro diretto, in trasferta contro lo Sporting Sala Consilina. Due partite cruciali per le ambizioni rossoblù, in una stagione che doveva essere più tranquilla.

Ma ora niente calcoli, niente rimpianti: serve una reazione immediata. Il Cosenza dovrà ritrovare compattezza e determinazione, quelle qualità che avevano portato alla splendida vittoria contro la Feldi Eboli. Il finale di stagione è ancora tutto da scrivere.