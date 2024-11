Indicazioni importanti per il tecnico dei lupi del futsal, che pareggiano 3-3 contro i campioni d'Italia nell'amichevole disputata al PalaBotteghelle di Reggio Calabria

Mancano esattamente dodici giorni all'inizio del campionato di calcio a 5 e arrivano ottime indicazioni da parte della Pirossigeno Cosenza. Dopo aver ben figurato al Memorial Buongarzone contro Napoli ed Ecocity Genzano, i lupi del futsal giocano un buon test anche contro i campioni d'Italia del Meta Catania.

Un'amichevole che, nonostante le defezioni dei siciliani, vede la Pirossigeno creare numerose occasioni da goal - non tutte capitalizzate a dovere. Non è un caso che nella prima frazione di gioco il migliore in campo sia stato l'estremo difensore degli etnei Tornatore, che fissa il risultato sul parziale di 2-0 con una serie di grandi interventi.

Nel secondo tempo, complice anche l'entrata in scena di tanti ragazzi della Juniores catanese, la truppa di Leo Tuoto riesce a ribaltare il risultato con la doppietta di capitan Marchio e il goal del pivot brasiliano Cabeça. La beffa arriva, poi, a 3 secondi dalla fine, con gli uomini di Juanra che sfruttano il powerplay e pareggiano con Musumeci.

Si mostra abbastanza soddisfatto il tecnico dei rossoblù Leo Tuoto, che però evidenzia con grande onestà le tante assenze per i rossoazzurri: «Gli avversari erano un po' rimaneggiati e rimane così il dubbio se con il roster al completo sarebbe finita nello stesso modo. Test comunque positivo perché il Meta Catania ha dato un buon ritmo al match. Noi abbiamo risposto colpo su colpo, abbiamo creato tanto gioco e diverse occasioni da rete. Per ora guardo la mia squadra e vedo un gruppo che sta crescendo sia fisicamente che tecnicamente. Per questo devo fare i complimenti anche al mio staff. Ci avviciniamo all'inizio del campionato. L'ultima amichevole con il Manfredonia ci darà ulteriori indicazioni».