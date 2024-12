Trascorsa la sosta, riparte la Serie A di calcio a 5 e per i silani c’è subito una trasferta proibitiva. Rosa rinforzata con altri due brasiliani: dopo Gabriel è ufficiale anche Rodrigo Trentin

Archiviato il weekend di sosta, i lupi del futsal sono tornati al lavoro per preparare il match contro l’Ecocity Genzano in programma sabato 21 dicembre al PalaCesaroni. Gli arancioni sono attualmente terzi in classifica con 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima proprio alla scorsa giornata contro il Meta Catania.

I laziali vorranno subito riscattarsi, affidandosi ai goal dell’attuale capocannoniere del campionato Julio Miotti De Oliveira, già in doppia cifra a quota dieci goal. Da tenere d’occhio anche Leonardo Micheletto e Pablo Taborda, con quattro goal a testa.

La Pirossigeno si è finalmente scrollata di dosso il peso della prima vittoria, ottenuta nell’ultimo match contro Pesaro, ma è ancora in fondo alla classifica, a pari merito con Benevento. La truppa di Leo Tuoto non può, quindi, concedersi delle pause e deve provare a racimolare quanti più punti possibili.

In soccorso ai silani sono arrivati, in questi giorni di sosta, due giocatori che vanno a rimpolpare la già folta colonia brasiliana. Sono ufficialmente rossoblù sia Gabriel, centrale proveniente dal Napoli, che il pivot Rodrigo Trentin, reduce dall’esperienza in patria con il Foz Caratas e vice-campione d’Italia nel 2020 con la Feldi Eboli.