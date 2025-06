Era nell’aria, ora c’è anche la conferma: dopo aver vinto il playout contro Vinumitaly Petrarca, il tecnico iberico non allenerà i lupi del futsal nella stagione 2025\2026. Attese, adesso, novità sul successore

La Pirossigeno Cosenza comunica l'interruzione del rapporto con il

tecnico della prima squadra Daniel Caetano Ibañes.

Il mister ha guidato magistralmente la squadra nella seconda parte della

stagione sportiva appena terminata centrando l'obiettivo della salvezza

tramite i playout. Fondamentale al raggiungimento di questo risultato la

media punti raccolta dal coach spagnolo dal momento del suo arrivo sulla

panchina rossoblù.

A mister Ibañes, persona che ha mostrato nel corso dei mesi a Cosenza

grandi valori umani e sportivi va, da parte di tutta la società, un

grandissimo in bocca al lupo per il futuro professionale e l'augurio

sincero di buona sorte per le sue prossime esperienze.