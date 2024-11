È tempo di presentazioni in casa Pirossigeno Cosenza: sono state esibite per la prima volta le t-shirt da gioco dei Lupi. A fare da culla all’evento è il cuore della città di Cosenza, in particolare l’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza, situata nello storico Palazzo di Piazza XV marzo.

Emozionato Francesco Pascuzzi, l’oste della location: «Sono felicissimo di aver potuto ospitare questo evento. Ringrazio di cuore il Presidente Gaetano Piro per avermi coinvolto in questo bellissimo progetto».

Un primo cambiamento rispetto alla scorsa stagione ha a che fare con lo sponsor: non più Kappa ma Mizuno. Inoltre, rispetto alle magliette della stagione ‘23/24, le nuove presentano una fantasia più “classica”: non più “disegnate”, ma con le locali strisce rossoblu a prendersi la scena. «La cura dei dettagli e la ricerca del particolare uniti al rispetto della tradizione sono stati i fili conduttori nella creazione della prima e della seconda maglia, indossate dal capitano Paride Marchio e dal neo acquisto Decio Restaino», recita uno stralcio della nota ufficiale presente sul sito della società.

Un ulteriore step, dunque, in vista della stagione che sta per iniziare, dopo che due giorni fa è stato ufficializzato il roster a disposizione di Leo Tuoto. I Lupi, infatti, si ritroveranno lunedì 2 settembre al PalaCosentia, per poi affrontare il ritiro precampionato a San Giovanni in Fiore (CS). Dopo di ciò, arriverà il momento di fare sul serio: dopo essersi salvata, la Pirossigeno vuole continuare a stupire.