La società bruzia ne dà notizia sui propri canali ufficiali, evidenziando come sia stata una decisione presa di comune accordo da dirigenza e allenatore

«La Pirossigeno Cosenza comunica che il giocatore Jeferson Fernando Titon, in rossoblù dal dicembre 2023, è stato messo fuori rosa per ragioni disciplinari.

Tale decisione, presa congiuntamente dalla proprietà e dall’allenatore, arriva in seguito alle ultime richieste del tesserato e avrà valenza fino a nuove disposizioni».

Questa la nota con cui la Pirossigeno Cosenza ha annunciato il provvedimento disciplinare nei confronti di Jeferson Titon. Una decisione forte, che arriva in seguito ad un inizio di stagione non brillantissimo di un giocatore capace, la scorsa stagione, di andare a segno ben 15 volte.

In attesa di chiarimenti e\o ripensamenti, la Pirossigeno decide di fare a meno di uno dei giocatori più rappresentativi, in un momento peraltro delicato: i lupi del futsal sono ultimi in classifica con un punto, mentre all’orizzonte c’è la partita spartiacque contro Benevento.