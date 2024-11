Inizia bene la post season per le due formazioni calabresi. I reggini battono 5-3 il Bernalda, mentre la formazione bruzia supera per 4-2 i siciliani del Regalbuto

Giornata da incorniciare per il calcio a 5 calabrese, nel primo turno dei play off di serie A2, arrivano infatti due vittorie e la conseguente qualificazione ai quarti per le formazioni “made in Calabria”. Futsal Polistena e Pirossigeno Città di Cosenza si ritroveranno dunque difronte per la finale play off del girone D.

Qui Polistena

I reggini, secondi in classifica dietro al Napoli nella regular season, hanno ospitato il Bernalda del coach cosentino Francesco Cipolla. Una partita al cardiopalma vinta dai bianconeri per 5-3 ma con i lucani che hanno fatto sudare le cosiddette sette camice al roster di coach Molluso. Dopo il primo quarto chiuso sul 2-1 per i padroni di casa, nella ripresa il Polistena segna la terza e la quarta rete portandosi sul 4-1. I lucani accorciano al 9’25’’ con Paolo Bocca e riaprono il match con Schacker al 14’16’’. Ma a chiudere la gara ci pensa Carlos Vinicius che segna il definitivo 5-3 al 18’31’

Qui Cosenza

Storico successo play off per la Pirossigeno Cosenza che al primo anno in serie A2, dopo aver chiuso la stagione regolare al terzo posto, nel primo turno play off batte 4-2 i siciliani della Sicurlube Regalbuto.

I gol di marca cosentina arrivano tutti nel primo tempo. Dopo 36 secondi apre le danze bomber Grandinetti, poi tra il 12’ ed il 16’ Paride Marchio realizza una tripletta. Nel mezzo la rete degli ospiti con Cobo. Nella ripresa il Regalbuto accorcia con Wallace al 4’28’’ ma i lupi controllano bene il risultato ed alla fine possono festeggiare il passaggio ai quarti dove affronteranno sabato prossimo in trasferta il Polistena in gara unica. Un derby che si preannuncia già da ora scoppiettante.