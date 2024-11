OmiFer Palmi perde contro Belluno Volley la gara due degli scontri play-off di Serie A3 di pallavolo ed esce dalla competizione. I veneti sono corsari in Calabria e approdano in semifinale. La sfida si è disputata ieri dalle ore 18:00 presso il "PalaSurace" di Palmi. In gara uno il team pianigiano era stato sconfitto a Belluno con il risultato di 3-1. Quindi, per continuare a sperare nella promozione, doveva vincere il match 3-0 o 3-1 per andare a giocarsi lo spareggio in gara tre. Ma così non è stato.

La gara

I gialloblù con determinazione partono forte, approcciando nel modo corretto la sfida. Nel primo set scappano avanti, per poi farsi rimontare. Stessa situazione avvenuta nel secondo parziale. Con un pizzico di fortuna in più si poteva andare sul 2-0, invece si sono persi due round fatali. Il contraccolpo mentale si è poi pagato nel terzo set in cui la formazione di Palmi è stata sconfitta nettamente. Il Belluno, che aveva chiuso la regular season al secondo posto, si è dimostrato un avversario di valore.

I parziali: 22-25, 22-25, 12-25.

Gli uomini di coach Radici e del presidente Carbone sono usciti tra gli applausi del pubblico di casa: il sostegno dei tifosi è sempre stata l'arma in più della squadra. La stagione della OmiFer Palmi resta, in ogni caso, sensazionale, con la vittoria della Coppa Italia e Supercoppa di Serie A 3. I gialloblù hanno regalato sogni ed emozioni, in un'annata che resterà impressa nella storia sportiva della città e della Calabria intera.