Dopo il successo per 1-0 dei pugliesi all'andata, i pitagorici sono costretti a vincere per superare il turno. Fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 20.30

Tutto in 90 minuti: Crotone - Foggia, sarà un confronto decisivo valido per il ritorno dei quarti di finale dei play-off di Serie C. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, poiché solo una di loro si qualificherà per le final four, mentre l'altra sarà eliminata dagli spareggi per la Serie B.

La vittoria di misura dello Zaccheria ha dato ai "Satanelli" un vantaggio significativo. La squadra di Delio Rossi, ha infatti a disposizione due risultati su tre per continuare il proprio cammino negli spareggi. Dall'altra parte, il Crotone di Lamberto Zauli, è costretto a vincere questa sera allo stadio "Ezio Scida" per superare il turno. Solo un successo, infatti, consentirebbe ai pitagorici di ottenere in pass per le semifinali (contro Pescara o Entella ndr), in virtù del miglior piazzamento in classifica ottenuto rispetto ai pugliesi al termine della stagione regolare.

È importante sottolineare che non ci saranno tempi supplementari, né rigori in questa fase dei play off. Tali modalità scattano solo a partire dalle semifinali.

La direzione arbitrale

A dirigere il match tra "Squali" e "Satanelli", sarà il signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Quarto ufficiale di gara: Eugenio Scarpa di Collegno. Di Marco ha un solo precedente col Crotone ed è relativo a questa stagione, Crotone-Picerno 1-1. Fischio d'inizio in programma alle ore 20.30