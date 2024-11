Il fattore campo è saltato in due partite su sei. Il Catanzaro dovrà attendere un altra settimana prima di conoscere il nome dell'avversaria che affronterà il 17 maggio

Il Catanzaro attende di conoscere il nome dell’avversaria che affronterà nelle due sfide (andata e ritorno) previste il 17 e 21 maggio, valide per i quarti di finale dei playoff di Lega Pro. Le Aquile calabresi saltano le prime gare degli spareggi in quanto hanno concluso la stagione regolare al secondo posto.

Ieri è andato in scena il secondo turno della fase interna ai gironi dei playoff validi per la promozione in Serie B.

I risultati

Il fattore campo è saltato in due partite su sei, ecco tutti i risultati (in grassetto le squadre che hanno passato il turno).

Avellino-Foggia 1-2 (17' Maniero; 56' Merola, 74' Nicolao)

Virtus Entella-Olbia 1-1 (46' Merkaj; 71' Mancini)

Monopoli-Virtus Francavilla 1-0 (90'+2 Mercadante)

Pescara-Gubbio 2-2 (44' Pompetti, 68' Pontisso; 12' Formiconi, 42' Spalluto)

Pro Vercelli-Juventus U23 0-1 (57' Compagnon)

Trestina-Pro Patria 2-1 (38' e 57' Gomez; 88' Pesenti)