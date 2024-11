È la Palmese la formazione che vince la finale play off di Promozione e ottiene così il salto di categoria. Al D'Ippolito di Lamezia va in scena una partita ricca di emozioni che si decide ai calci di rigore.

Il match del D'Ippolito vede la Palmese trovare il gol al 19' con Infusino. Il vantaggio reggino dura poco meno di 5 minuti: Belcastro, infatti, ristabilisce la parità. Al riposo le due squadre vanno con il risultato di 1-1.

Il secondo tempo si apre con i biancorossi che mettono la freccia: è Petrone a trovare il gol del 2-1 per il Ve Rende. La formazione di Spinelli sfiora il tris dopo una bella azione in contropiede di Mazzei, il numero 7 mette in mezzo dalla sinistra e trova la deviazione di un difensore neroverde che per poco mette il pallone alle spalle del proprio portiere. La Palmese cerca la reazione e per un soffio non trova la rete del 2-2: dal limite dell'area Militano tenta il pallonetto ma Gagliardi salva tutto. La squadra di Peppe Crucitti si divora il gol a 15 minuti dal novantesimo: ancora una volta Militano, sempre del limite, ma in questa occasione il destro finisce altissimo sopra la traversa. A nove minuti dal triplice fischio il Ve Rende resta in 10: Orsino commette fallo da ultimo uomo su un'azione di contropiede della Palmese. Rosso per il difensore biancorosso.

Sfruttando la superiorità numerica la Palmese trova il 2-2 a tre minuti dal 90esimo. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il colpo di testa che manda le due squadre ai supplementari.

Nel primo extra time Infusino trova il 3-2 per la Palmese timbrando la sua personale doppietta. Il cronometro scorre verso la fine ma a due dal termine arriva il definitivo 3-3 di Belcastro. La finale si decide ai calci di rigore. A fare festa è la Palmese con il portiere Francesco Orlando che para i tiri di Crispino e Orientale.

Sequenza rigori: Misale (P) gol, Ruffolo (VR) gol, Militano (P) gol, Crispino (VR) parato, Infusino (P) gol, Mazzei (VR) gol, Bargas (P) gol, Orientale (VR) parata.