Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale.



Svaniscono così i sogni di A del Crotone, che disputerà la prossima stagione nella serie cadetta per via della retrocessione rimediata sul campo al termine dello scorso torneo, ma non è da escludere un ricorso da parte dei pitagorici.





Con la restituzione degli atti del processo, infatti, la Procura federale dovrà decidere se istruire di nuovo un procedimento per un ulteriore deferimento nei confronti del Chievo e del suo presidente Campedelli.