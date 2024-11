L'iniziativa, lanciata dall'associazione 'Conoscere Jonadi', ha riscosso il solito successo di pubblico e di atleti ai nastri di partenza. 138 i podisti. La gara competitiva va all'azzurro juniores Massimo Casuscelli

JONADI (VV) - La passione per lo sport, si sa, supera ogni ostacolo. Ogni barriera. Ogni incapacità politica e non di mettere al servizio della collettività strutture idonee a coltivare la propria passione. A Vibo Valentia, e precisamente a Vena di Jonadi si è fatto anche di più. L’idea di un gruppo di amici, si è trasformata in poco tempo in un’associazione sportiva in piena regola. Dalla corsa terapeutica che punta al benessere e alla prevenzione, l’attività, dell’associazione "Conoscere Jonadi", si è tramutata ben presto in fervore agonistico.Tanto da organizzare giri podistici regionali. La quinta edizione è andata in scena nei giorni scorsi. 138 gli atleti ai nastri di partenza, di cui 40 non competitivi. 4 le gare in programma. La 400 metri con i baby podisti tra i sei ed i 15 anni vinta da Domenico Saffioti e Valentina Segala. La 800 metri che ha portato in trionfo Francesca Pancione e Carmelo Borello. La 5 km non agonistica su cui ha messo le mani la stessa associazione ionadese con il successo di Maria Gentile. Clou della giornata la 8 km competitiva messa in cassaforte dall’azzurro juniores Massimo Casuscelli.