La Serie B torna in campo e il Catanzaro inizia il 2025 con una trasferta molto lontana, infatti sono oltre 1200 i chilometri che separano il capoluogo di regione calabrese con Bolzano dove le Aquile dovranno affrontare il SudTirol. Una partita semplice sulla carta, i giallorossi occupano la sesta posizione in classifica, 9 in più della compagine altoatesina che occupa il penultimo posto in graduatoria. Ma in questa annata di cadetteria sono molte le insidie, basti pensare che il Sudtirol tre giornate fa è riuscito a imporsi al San Nicola contro il Bari che ha gli stessi punti del Catanzaro e staziona un gradino sotto in classifica.

Ancora è presto per poter parlare della formazione che mister Caserta schiererà ma con certezza potrà fare affidamento su D’Alessandro che dopo l’infortunio è ritornato ad allenarsi col gruppo, bisogna solo capire se l’allenatore proverà a schierarlo dal primo minuto o opterà per un parentesi a partita in corso.

Ma gennaio è il mese del mercato di riparazione e per il momento le ufficialità arrivano solo in uscita, infatti sono partiti Volpe e Piras, il primo è approdato al Cerignola mentre il secondo si è spostato di poco approdando a Crotone.

Ma negli ultimi giorni a tenere banco è stata la notizia dell’interessamento dell’Empoli, squadra che sta disputando il campionato di Serie A, per Pompetti, centrocampista titolarissimo tra le fila giallorossa che quest’anno è cresciuto diventando sempre più importante per il gruppo attraverso prestazioni e gol, uno su tutti quello del momentaneo vantaggio nel derby contro il Cosenza. Ma la società guidata da Floriano Noto, proprio nelle ultime ore, ha blindato il calciatore facendogli firmare il rinnovo contrattuale fino al 2027. Le intenzioni del club toscano comunque sarebbero quelle di comprare il giocatore a titolo definitivo per poi lasciarlo in prestito alla società calabrese fino al termine della stagione.