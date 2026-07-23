Simone Pontisso è pronto a salutare il Catanzaro. Il centrocampista friulano, tra gli uomini simbolo delle ultime stagioni in giallorosso, è a un passo dal trasferimento alla Cremonese, che nella prossima stagione disputerà ancora il campionato di Serie B.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società grigiorossa ha chiuso l’operazione a titolo definitivo. Pontisso firmerà un contratto triennale, mentre il valore complessivo dell’affare si aggira intorno ai 2 milioni di euro.

Per il Catanzaro si tratta di una cessione di rilievo sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico. Il classe 1997 lascia dopo essere stato uno dei centrocampisti più continui e determinanti della squadra, protagonista della promozione in Serie B e delle successive stagioni ai vertici del campionato cadetto, culminate con la storica finale playoff disputata nello scorso campionato.

L’addio di Pontisso rappresenta anche una nuova sfida per il direttore sportivo Ciro Polito, chiamato ora a individuare un profilo in grado di raccogliere l’eredità di un giocatore che ha garantito qualità, inserimenti e gol pesanti.

La Cremonese, dal canto suo, si assicura un elemento di esperienza e affidabilità per rafforzare il centrocampo in vista di un campionato che si preannuncia altamente competitivo.

Resta ora da attendere soltanto l’ufficialità dell’operazione, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.