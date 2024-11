La compagine calabrese ora si ritrova così al quintultimo posto in classifica in attesa del Licata tra le mura amiche domenica

Vittoria decisa e senza risparmio da parte del Locri. Il 3-1 inflitto ai campani è anche frutto di reazione ad un passivo che non ha spento lo spirito amaranto. Gli amaranto si ritrovano così al quintultimo posto in classifica, ad un punto dallo stesso Portici, in attesa del Licata ospite a Locri domenica. Nell’infrasettimanale di oggi Maione e Marsico firmano la prima frazione giocata in terra campana.

Sono i padroni di casa ad andare in vantaggio e i calabresi a mettere i conti in pari dopo pochi minuti. Marcucci e compagni colgono l’essenza amaranto ad inizio ripresa, quando il Locri attua il ribaltone del risultato con il gol di Leveque. I ragazzi di Panarello sono in superiorità numerica dal 30’ del primo tempo, minuto dell’espulsione di Sellaf da parte del direttore Faye di Brescia. Per lui è necessario mettere mano al taccuino anche per i cambi locresi, tali da ricalcolare il bagaglio di energie e inserire due motori d’azione come De Leonardis e Costa.

Quest’ultimo, al 45’ della nuova frazione, viola la porta di De Luca e mette al sicuro i tre punti. Una gara interpretata al meglio delle aspettative, con una gestione decisa e un equilibrio tattico che ha concesso poco all’avversario, soprattutto dopo il gol subito. I reparti amaranto hanno chiuso gli spazi tra le linee e la previsione della mossa è diventata ormai garanzia di ripartenze che rimarcano carattere volitivo. Tre punti di platino, dunque, per il Locri che in classifica si porta a una sola lunghezza dalla salvezza diretta, che al momento vede proprio il Portici a quota 20 punti.

Il tabellino

Portici: De Luca, Franzese, Caullo, Marcucci, Riccio, Zanoni, Sellaf, Di Prisco (14’ st Orefice), Maione (33’ st Umile), Scaffidi (7’ Turchet), Colonna (1’ st Mauri). All. Ciaramella

Locri: Colella, Aquino, Pappalardo (41’ st Coluccio), Marin, Cuzzilla (9’ st De Leonardis), Marsico (49’ st Misefari), Lucà (27’ st Pipicella), Pasqualino, Larosa (41’ st Costa) , Leveque, Chiricosta. All. Panarello

Arbitro: Faye di Brescia

Marcatori: 25’ Maione (P), 27’ Marsico, 50’ Leveque, 90’ Costa

Note: Ammoniti: Carullo, Musto (P) Cuzzilla, Marin Coluccio (L). Espulso: Sellaf