La prima vittoria stagionale al Ferraris per la sua Sampdoria, tre punti fondamentali per la classifica e, molto probabilmente il salvataggio della sua panchina dopo un'inizio da dimenticare per i blucerchiati. Andrea Pirlo si è presenta in sala-stampa più rilassato, anche se il suo volto non lascia trasparire nessuna emozione particolare.

Pirlo: «Il Cosenza ha fatto la sua partita»

«Il Cosenza ha fatto la sua partita. Veniva da un momento positivo, è una squadra che gioca a calcio con individualità di spicco. Le partite si sbloccano per episodi, questa volta è capitato a noi. Cosa mi è piaciuto di più? Lo spirito dei ragazzi che si sono tolti un peso di vincere davanti ai nostri tifosi. È stata una liberazione perché giocare tutte le partite con la voglia di vincere in casa ci tenevamo»