C'è un nuovo capitolo in Serie D da vivere per il Praiatortora che si affaccia con entusiasmo alla nuova avventura che l'aspetta. Il club tirrenico, dopo la vittoria del campionato di Eccellenza, deve adesso programmare l'annata che sta per arrivare e vuole farlo nella maniera più minuziosa possibile.

Verso la Serie D

Si è aperta dunque la strada verso la nuova stagione sportiva con la conferenza stampa di presentazione del campionato di Serie D, un appuntamento che ha segnato l’inizio della prima storica partecipazione della società al massimo campionato dilettantistico nazionale.

Nel corso dell’incontro, la società ha illustrato le linee guida del nuovo progetto sportivo, fondato su continuità, programmazione e ambizione, confermando la volontà di affrontare il campionato di Serie D con entusiasmo e grande senso di responsabilità.

Tante riconferme

Tra gli annunci più attesi, la riconferma di mister Salvatore Viscardi alla guida tecnica della prima squadra. Artefice della straordinaria promozione conquistata nella passata stagione, il tecnico continuerà il proprio percorso sulla panchina biancoazzurra, dando continuità a un progetto che ha permesso alla società di scrivere una pagina storica del calcio locale.

Alla presenza del patron Giorgio De Rosa, la società ha inoltre presentato ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo, Ettore Meli, direttore di grande esperienza che nel corso della sua carriera ha maturato importanti competenze nel panorama calcistico nazionale, distinguendosi per capacità organizzative e nella costruzione di progetti sportivi ambiziosi. Meli vanta esperienze significative in piazze prestigiose come Città di Sant’Agata, Vibonese, Acireale e Sancataldese, realtà nelle quali si è distinto per la valorizzazione dei giovani talenti e per la capacità di sviluppare progetti tecnici competitivi.

Contestualmente, sono state annunciate le riconferme dell’intero staff tecnico che ha contribuito al raggiungimento della storica promozione: Giuseppe Bruni (allenatore in seconda), Marcio Algieri (allenatore dei portieri) e Giovanni Ielpo (preparatore atletico).

Le parole di Meli

Prime parole di presentazione anche per il già menzionato direttore sportivo Ettore Meli, che si presenta così: «Volevo ringraziare in primis il presidente per la chiamata e, fin dal primo incontro, c'è un feeling e ho avuto modo di vedere e capire l'aspetto umano, e posso garantire che non è una frase fatta, soprattutto nel calcio attuale. Mi auguro di essere all'altezza delle aspettative».

E poi: «Noi stiamo di costruire una squadra secondo una linea chiara. Siamo una società piccola che non fa la Serie D da ben 34 anni, dunque cercheremo di affrontare la stagione con umiltà ma con la voglia e la consapevolezza di potercela giocare con tutti, senza fare il passo più lungo della gamba. Non costruiremo una rosa in base al girone I o al girone H. Per ora siamo nel girone I e, in caso diverso, ci faremo trovare pronti».