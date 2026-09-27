Il tecnico della neopromossa, ancora imbattuta in campionato, presenta la sfida interna: rosa al completo e batterie ricaricate dopo il recente tour de force. «Mancano ancora 34 punti al nostro obiettivo»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Ancora imbattuto dopo le prime quattro uscite stagionali, il Praiatortora si appresta ad affrontare la quinta giornata del girone I di Serie D con la concreta intenzione di ritrovare il successo.Dopo l'affermazione all'esordio e la striscia di tre pareggi consecutivi, la compagine tirrenica si prepara a sfruttare il secondo impegno casalingo consecutivo, che la vedrà opposta a un avversario blasonato come il Gela.
Le parole di Viscardi
A fare il punto della situazione alla vigilia della gara è stato il tecnico Salvatore Viscardi, che in conferenza stampa ha sottolineato i benefici del lavoro svolto durante la settimana, favorita dal ritorno ai ritmi abituali dopo i recenti impegni ravvicinati: «Sono tutti a disposizione per la gara di domenica. Inoltre, il fatto di lavorare in maniera continuativa durante la settimana ci ha fatto ricaricare le energie, dopo il tour de force e il turno infrasettimanale. Ci siamo così potuti concentrare maggiormente sull'obiettivo domenicale che è, in questo caso, il Gela».
Insidia dietro l'angolo
Sulle qualità dell'avversario e sulle ambizioni di giornata, l'allenatore ha evidenziato la volontà di sfruttare al massimo il fattore campo davanti ai propri sostenitori: «Siamo consapevoli di affrontare una squadra esperta e con ottime qualità, dal canto nostro però giochiamo la seconda partita in casa di fila e vogliamo approfittarne per prenderci i tre punti, cercando di toglierci qualche soddisfazione insieme ai nostri tifosi».
Nonostante il buon momento e l'inviolabilità di questo avvio di stagione, Viscardi ha tenuto a mantenere la concentrazione altissima, ricordando l'estremo equilibrio del campionato e fissando con precisione la quota da raggiungere: «Sappiamo che sarà una sfida complicata ma tutte lo sono, perché questo girone è molto livellato. Non ci poniamo obiettivi se non quello della salvezza, a tal proposito ci mancano ancora 34 punti per conquistarla».