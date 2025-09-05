Al presidente della Fifa sarà consegnato l’onorificenza durante la kermesse curata dal giornalista Maurizio Insardà. All’evento anche dirigenti, istituzioni e protagonisti del panorama calcistico nazionale ed europeo

Sarà di grande spessore e rilievo la settima edizione del Premio Sportivo Internazionale "Oreste Granillo" e con una composizione che sarà suddivisa su due giornate. L'evento, ormai punto fisso e radicato nel territorio regionale nonché punto di riferimento per personalità di spicco del calcio nazionale e non solo, le quali verranno premiate nel gran gala di festa ed eleganza sportiva.

Gli ospiti della kermesse

Come accennato, l'evento sarà suddiviso in due giornate, e con il cosiddetto tappeto rosso che verrà solcato da istituzioni del calcio nazionale ed europeo: il primo appuntamento vedrà assegnare il Premio alla carriera al leader del calcio mondiale Gianni Infantino, attuale presidente FIFA e, peraltro, originario di Reggio Calabria, luogo in cui appunto riceverà il prestigioso riconoscimento.



Un salto di qualità di spicco per l'evento, curato e fatto crescere anche grazie all'impegno dell’ideatore della kermesse ovvero il giornalista Maurizio Insardà e la figlia dell’indimenticabile presidente, Maria Stella Granillo. Senza dimenticare: il Presidente Regionale del Coni Calabria, Tino Scopelliti; il Presidente della Figc Calabria, Saverio Mirarchi; il presidente della giuria, Italo Cucci. Il presidente Infantino nei suoi tanti anni di carriera si è sempre contraddistinto per competenza e stile portando l’eccellenza del calcio in tutto il mondo.