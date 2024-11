L'iniziativa di calcio giovanile si svolgerà nella città dello Stretto. Coinvolte 50 società e 80 squadre provenienti da Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania

Una tre giorni di pieno sport dedicato ai più piccoli. Presentata stamani, al salone dei lampadari di palazzo San Giorgio, la prima edizione della “Reggio Cup- città metropolitana”. L’evento di calcio si svolgerà dall‘ uno al tre giugno in tre location: stadio “Oreste Granillo”, il “lo presti” a Gallico, e poi lo stadio di Bocale ed il “Reggio Village”. La “Reggio Cup” coinvolgerà tantissimi atleti giovanissimi provenienti non solo dalla Calabria ma, anche dalla vicina Sicilia, dalla Basilicata e dalla Campani. Nel pomeriggio di giovedì 31 maggio i partecipanti sfileranno lungo il corso “Garibaldi”, principale arteria cittadina per poi arrivare all’arena dello stretto dove si terrà l’incontro con il sindaco Giuseppe Falcomatà e il delegato allo sport del comune, Giovanni Latella.

«L’iniziativa nasce dal voler fare del bene alla nostra città –afferma Antonino Zumbo, organizzatore della manifestazione. Questo torneo è composto da 80 squadre, 50 società, provenienti da tutto il Sud. Avremo cinque categorie diverse ossia i “giovanissimi 2004”, gli “esordienti 2005-2006”, i “pulcini 2007-2008”, i “primi calci 2009-2010”, e i “piccoli amici 2011-2012”. All’interno del torneo poi, c’è anche una novità- ha concluso Zumbo. Abbiamo inserito infatti, una rappresentanza femminile. Giorno uno giugno si svolgerà un quadrangolare di squadre femminili per la provincia di Reggio Calabria»