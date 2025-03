L’eco del calcio dilettantistico rimbomba sempre più, i campi stanno diventando un’arena dove strappare punti pesanti. Il weekend, come sempre, non farà sconti a quanti entreranno in campo con timore, premiando invece le squadre che daranno il massimo: spesso e volentieri, in queste ultime giornate, sono saltate sia le differenze di classifica che il fattore campo.

Girone A

Il big match è Kratos-Acri, non potrebbe essere altrimenti. I rossoneri inseguono a quattro punti la capolista, ma hanno una gara in più: una eventuale vittoria in trasferta darebbe al torneo ben altro interesse almeno per le ultime giornate. Come forze in campo, anche San Lucido-Roggiano e soprattutto Bisignano-Corigliano saranno all’insegna dell’equilibrio e colpi tecnici di qualità, più soft l’impegno del Diamante contro Geppino Netti. Domani pomeriggio, si giocherà soprattutto per la salvezza, San Marco e Trebisacce chiederanno spazio a Luzzese e Fuscaldo, impegno non così scontato quello tra Spezzano e Themesen.

Girone B

Il Real Cosenza oggi pomeriggio andrà in anticipo contro il Cus, due realtà con i giovani al centro del progetto e un’occasione importante soprattutto per i padroni di casa (che mercoledì giocheranno anche il recupero) per rinsavire le ambizioni in alta classifica. Domani altri cinque confronti in ballo, partendo dall’impegno della capolista Marca che cercherà punti vitali sul campo del Cutro. Rocca di Neto vorrà vincere lo scontro diretto contro Scandale, vorranno dare un maggior senso al loro campionato Brutium e San Fili, impegnate quasi a sorpresa a non farsi trascinare nell’area per non retrocedere. La Silana ospiterà il Garibaldina, scontro salvezza infine tra San Mauro e Stelle Azzurre.

Girone C

Piscopio-Montepaone aprirà questo 23° turno anche nel girone centro-meridionale, domani pomeriggio altre sei contese con un valore importante per la vetta: Taverna, in caso di vittoria contro la Laureana, andrebbe a staccare la Promosport, che riposerà, salendo a quattro punti in più per il primato. Occasione ghiotta, a parità di match giocati, ma occhio anche a quanto potrà accadere nelle restanti posizioni playoff, Soverato ospiterà la Fabriziese mentre il Pizzo avrà l’impegno contro Prasar. Nelle altre tre gare si incroceranno le speranze di uscire dalla zona salvezza e una maggior capacità di poter rialzare la testa nell’immediato con gli incroci tra: Palermiti-Mileto, Rosarnese-Sant’Onofrio e Sersalese-Bivongi, quest’ultima vorrà confermare l’attuale quinta posizione.

Girone D

Con uno sguardo al presente e un altro al futuro questo girone proseguirà la sua marcia. Oggi giocheranno due delle tre battistrada del campionato, la capolista Polistena contro l’Ardore e il Taurianova ospiterà Gallina, oggi anche in campo San Gaetano-Gebbione. Domani invece cinque partite e spicca la trasferta del Catona a Roccella. A proposito della squadra di Reginaldo… tra una giornata lo scontro diretto contro il Polistena si giocherà direttamente allo stadio Granillo di Reggio Calabria.

In attesa, quindi, di entrare in campo nello storico stadio della Reggina, ci sarà ancora da sudare sulle linee in terra battuta. Un po’ come faranno anche le altre squadre impegnate domani pomeriggio con Campese-Città di Siderno, Gallinese-Lazzaro, Rizziconi-Bagnarese e Siderno 1911-Bovese.