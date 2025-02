Da una parte la voglia di battere ogni record, dall’altra quella di tornare alla vittoria dopo un periodo non proprio eccezionale. La gara tra Kratos e Bisignano sabato pomeriggio sul terreno della Soccer Montalto sarà un confronto sicuramente molto acceso tra team che vorranno conquistare l’intera posta in palio, dando così un’ulteriore accezione alla stagione.

All’andata finì 2-1 per l’attuale capolista Kratos, che conquistò la vittoria nell’impianto di Taverna di Montalto rimontando gli avversari nel secondo tempo, grazie all’uomo in più, alla maggiore esperienza e una lucidità sotto porta davvero importante.

Proprio il derby d’andata fu una sorta di incentivo maggiore per i gialloblu, che hanno registrato numeri incredibili nel girone A di Prima categoria. In 18 incontri disputati il Kratos non ha conquistato l’intera posta in palio solo contro il Roggiano in casa: ruolino impressionante di 51 punti in bisaccia, con 52 gol fatti e solamente otto subiti. È la miglior squadra dilettantistica in Calabria e punterà a mantenere inalterati questi numeri da sogno, soprattutto facendo due conti in vista della promozione aritmetica.

Con una gara in meno (dovuta al turno di riposo) il potenziale di vantaggio passa quindi da una forbice dei nove punti attuali di distacco dall’Acri secondo in classifica a dodici punti. Considerando come ci siano anche tanti scontri diretti nella fascia playoff, non è illogico pensare come il Kratos, mantenendo questo ritmo di crociera, potrebbe raggiungere la Promozione tra fine marzo e metà aprile, ovvero in una delle sfide contro Themesen, Fuscaldo o Luzzese.

Discorso diverso per il Bisignano, compagine che nelle ultime gare sta un po’ tirando il fiato. Ha pareggiato a Spezzano in undici contro nove, si è fatta rimontare nel recupero a San Marco (quindi, doppio 1-1), sabato scorso è stata sconfitta malamente in casa dal San Lucido, che si è imposto in casa per 4-2. Gli amaranto hanno occupato la quarta piazza con 36 punti sin qui collezionati, ha realizzato gli stessi gol del Kratos capolista ma ne ha subiti ben trenta (22 in più degli avversari di sabato). Nell’attesa del match che si disputerà tra qualche giorno, resta anche la curiosità di scoprire quando si potrà svolgere una stracittadina nell’attuale stadio di casa, il “Francesco Attico” di Bisignano fermo da un bel po’ di tempo per necessari lavori di restyling.